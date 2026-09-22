“Fue una obra monumental”, expresó Juan Ojeda sobre el Teatro Gualeguaychú

El trabajó duró un poco más de tres meses y actualmente está en proceso de limpieza. Juan Ojeda aseguró que “ya está todo terminado”.

“El trabajo de colocar el piso, poner tirantes, las tablas, la fosa, el palco, se terminó con butacas, hubo que cambiar algunas, también con el escenario, en la parte del frente se repararon las tablas. De mi parte, el trabajo ya estaría concluido”, detalló.

“Fue una obra monumental”, afirmó el responsable y sostuvo que los tiempos se extendieron por la incorporación de nuevos detalles que surgieron en el proceso de reacondicionamiento.

Fueron contemplados espacios para sillas de ruedas, se resolvieron mejoras en las luces, butacas y tomas de aire. “Se pusieron turbinas para sacar la humedad y se hicieron agujeros para la ventilación. La última semana estuvimos resolviendo detalles”, agregó.

En esta instancia, el teatro se encuentra en proceso de limpieza para acondicionar el lugar. “Está tomando color. Es una obra histórica para toda la comunidad”, resaltó Ojeda y la definió como “una de las más grandes”, que realizó hasta ahora.

Respecto a la inauguración, no dio precisión de fechas, aunque sostuvo que considera que “no debe faltar mucho”.