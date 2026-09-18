Allanaron el Aeropuerto de Gualeguaychú por una causa sobre vuelos de la muerte en la dictadura

Por orden del Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, en la mañana de este viernes fue allanado el Aeropuerto de esta ciudad, en el marco de una causa por vuelos de la muerte durante la dictadura militar.

Viri ordenó secuestrar libros y documentación que se relaciona con el registro de vuelos en esos años, tras una denuncia de que el Aeropuerto podría haber sido “escala” para vuelos de la muerte.

El allanamiento fue solicitado por la Fiscal Federal de Concepción del Uruguay y Concordia, Josefina Minatta, tras una denuncia formal realizada por el periodista de Gualeguaychu, Fabián Magnotta, que investiga los vuelos de la muerte, y fue desarrollado por personal de Prefectura de Villa Paranacito.

Magnotta hizo la denuncia el viernes 4 de septiembre en su programa “Agenda Crítica” que se emite por RADIO MÁXIMA de Gualeguaychu, tras la revelación de un testigo. Días más tarde, el periodista presentó una denuncia formal a la Justicia Federal.

El testimonio

Un testigo denunció que, al menos en los primeros años de la dictadura militar en la Argentina, el Aeropuerto de Gualeguaychú fue utilizado como “escala” de lo que habrían sido los vuelos de la muerte.

El testigo relató al periodista que, en los años 1977 y 1978, él supo sobre aviones que permanecían por unas horas en la pista de Gualeguaychú, en lo que sería un paso previo al lanzamiento de cuerpos en el marco del genocidio. El testigo fue alguien “muy cercano” a quien era encargado del Aeroclub y vivía en el aeropuerto.

Magnotta es autor del libro “El lugar perfecto”, que reveló que el delta entrerriano fue utilizado para la desaparición de personas mediante los vuelos de la muerte, y ahora suma la denuncia sobre el rol del Aeropuerto de Gualeguaychú, reconocido oficialmente desde 1975.