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Guale CALLES

Bacheo y mejoramiento vial: cortes parciales y totales en la ciudad

El Gobierno municipal realiza tareas que incluyen retiro de material dañado, recomposición de base y hormigonado. Habrá desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.

21 Sep, 2026, 10:36 AM
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El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.

 

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:

  • Concordia y Chalup
  • España 913.España 1076 (Corte total)
  • España y Etchevehere
  • España y Romero
  • España 1308.
  • Florencio Sánchez 947 (Corte total)
  • España entre Etchevehere e Islas Malvinas.
  • España y Güemes (Tránsito restringido por España y media calzada habilitada por Güemes)
  • Mano oeste de Primera Junta, entre Ituzaingó y Urquiza.
  • Ituzaingó entre Paraguay y Schachtel
  • Andrade, ente Rucci y Aguado

Se informa además que en la zona cercana al hospital Centenario y detrás de la Terminal de Ómnibus se ejecuta el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras, por lo que también puede haber cortes totales de tránsito en algunos sectores.

 

Por último, se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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