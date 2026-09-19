Alerta amarilla por tormentas fuertes en Entre Ríos: qué zonas abarca y cuándo llegarían

La alerta amarilla por tormentas fuertes en Entre Ríos abarcará este domingo a todos los departamentos de la provincia, según la actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los fenómenos podrían incluir abundante lluvia en períodos breves, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, antes del ingreso de aire más frío.

La advertencia se extenderá durante el domingo sobre todo el territorio entrerriano. Para el lunes 21 de septiembre, en tanto, la alerta quedará limitada a los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala, de acuerdo con el mapa actualizado por el organismo nacional.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superadas de manera local”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Toda Entre Ríos bajo alerta durante el domingo

El cambio estará asociado al avance de un frente frío sobre la región central del país. Durante el domingo, la inestabilidad irá aumentando a medida que el sistema se desplace hacia el noreste y encuentre una masa de aire cálido y húmedo instalada sobre el centro y el Litoral.

La advertencia de nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. En el caso específico de las tormentas, el SMN contempla entre los factores de riesgo las lluvias intensas, las ráfagas y la caída de granizo.

El domingo estará acompañado, además, por temperaturas relativamente elevadas antes del cambio de masa de aire. Como referencia para la zona de Paraná, se anticipa una mínima cercana a los 15 °C y una máxima de alrededor de 25 °C, con un incremento de la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y especialmente durante la noche.

El lunes, la advertencia seguirá en cinco departamentos

Con el desplazamiento del frente hacia el noreste, el lunes la alerta por tormentas dejará de abarcar toda Entre Ríos. Según la actualización difundida este sábado, continuará vigente para Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala, en el este y sudeste provincial.

En el resto de la provincia, el fenómeno más notorio será el cambio de temperatura y la presencia de viento. En Paraná, para el comienzo de la primavera se espera una mínima de unos 12 °C y una máxima cercana a los 17 °C, valores sensiblemente inferiores a los previstos para el domingo.

También se anticipa una jornada ventosa. Las velocidades podrían oscilar entre 23 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h durante la tarde. El ingreso del aire frío marcará así un comienzo de primavera con condiciones muy diferentes a las del cierre del invierno.

Cómo seguirán las temperaturas

El descenso térmico continuará durante las primeras horas del martes. En Paraná, la temperatura mínima podría ubicarse en torno a los 6 °C, mientras que la máxima alcanzaría aproximadamente los 15 °C, con condiciones más estables.

A partir del miércoles comenzaría una recuperación progresiva de los registros térmicos. Las máximas volverían a acercarse a los 18 °C y posteriormente podrían superar los 20 °C hacia la segunda mitad de la semana.

El escenario previsto para Entre Ríos se enmarca en un fin de semana caracterizado por importantes contrastes meteorológicos en buena parte de Argentina, con tormentas, fuertes vientos y nevadas en diferentes regiones.

Alertas amarillas y naranjas en otras provincias

Durante este sábado, el SMN mantenía advertencias por tormentas en Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones, con sectores de Chaco, Corrientes y Misiones alcanzados por alerta naranja. En esas áreas se anticiparon fenómenos de mayor intensidad, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica, ráfagas y granizo.

Para el domingo, las advertencias se extenderán por una amplia franja del país debido al avance del frente frío. El panorama comprende sectores de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, aunque el tipo y nivel de alerta varía según cada región. En parte del centro del país se esperan tormentas y, en la Patagonia y la Cordillera, los principales riesgos estarán asociados con viento, lluvias y nevadas.

La situación más extrema se concentrará en sectores cordilleranos. El escenario nacional incluye ráfagas que podrían alcanzar o superar los 100 km/h y nevadas muy abundantes, particularmente sobre la Cordillera de Cuyo. En algunas zonas de Mendoza se estiman acumulaciones de nieve cercanas a 90 centímetros durante el episodio.

Fuente: El Once