La Facultad de Bromatología de la UNER participó de EDU Río Negro 2026 en Fray Bentos

En representación de la Facultad estuvieron presentes el decano, Lic. José A. Dorati, y la secretaria de Extensión y Desarrollo Territorial, Andrea Carraza, quienes participaron de la mesa binacional de Educación Superior “Educación sin fronteras”, una instancia orientada a fortalecer el intercambio y la cooperación entre instituciones educativas de ambos países.

La mesa contó con la participación de representantes de instituciones de Educación Superior de Argentina y Uruguay, entre ellas Udelar, UTEC y UNER, y fue moderada por Virginia Villalba, del área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

El espacio propuso partir de las capacidades, experiencias y vínculos existentes entre las instituciones para identificar nuevas oportunidades de cooperación. En este marco, el intercambio se organizó en torno a algunas preguntas centrales: ¿qué tenemos?, ¿qué estamos haciendo juntos?, ¿qué nos limita? y ¿qué podemos construir juntos?

Desde la Facultad de Bromatología venimos impulsando un proceso de internacionalización estrechamente vinculado con la extensión universitaria y con las necesidades concretas de las comunidades de la región. Una de las experiencias más significativas es el programa “A Dos Bandas”, que nos permite trabajar junto con la Universidad de la República en territorios de Gualeguaychú y Fray Bentos, articulando con organizaciones sociales, instituciones públicas y espacios comunitarios de ambas orillas.

Se trata de una propuesta que se desarrolla durante todo el año y que culmina en una instancia intensiva de convivencia y trabajo territorial, en la que participan más de cincuenta estudiantes y docentes. Esta modalidad posibilita integrar formación académica, compromiso social e intercambio internacional en una experiencia que resulta poco frecuente dentro de nuestros sistemas universitarios..

El desafío es consolidar y sostener estos procesos, garantizando los recursos necesarios, resolviendo los aspectos operativos vinculados con los traslados fronterizos y avanzando en el reconocimiento académico de las actividades por parte de las universidades participantes. En ese sentido, hemos logrado dar pasos importantes junto con la Udelar para que cada institución genere los instrumentos correspondientes y reconozca formalmente la participación de estudiantes y docentes.

La complementariedad de las disciplinas presentes en ambas universidades abre, además, oportunidades para abordar problemáticas regionales comunes mediante proyectos de extensión, investigación y formación. Nuestro propósito es avanzar progresivamente en capacitaciones, cursos y diplomaturas compartidas y, a largo plazo, explorar propuestas académicas de carácter binacional. Entendemos que la cooperación sostenida, el trabajo en territorio y la construcción conjunta de conocimientos constituyen ejes para fortalecer el vínculo universitario entre ambas orillas.

A partir de estas experiencias y de las capacidades existentes, la mesa permitió identificar campos concretos en los que sea posible continuar trabajando de manera articulada y generar nuevas oportunidades de cooperación en Educación Superior.

La participación de la Facultad de Bromatología en esta instancia permitió, así, compartir experiencias concretas de trabajo binacional y poner en común capacidades y desafíos para proyectar nuevas iniciativas de articulación.

EDU Río Negro 2026 se desarrolló los días 17 y 18 de septiembre en distintos espacios educativos de Fray Bentos, con la participación de estudiantes de liceos del departamento y de la ciudad. La propuesta contempló actividades destinadas a acercar a las y los jóvenes a las diferentes alternativas de formación, así como información sobre becas, residencias y programas de apoyo para el acceso y la continuidad de los estudios.

En este marco, la jornada del viernes 18 incorporó especialmente una instancia binacional de Educación Superior, coordinada junto al Consulado Argentino en Fray Bentos, como espacio para profundizar el diálogo y la cooperación entre instituciones de la región.

Para la Facultad de Bromatología, estos encuentros constituyen una oportunidad para fortalecer vínculos, compartir capacidades y experiencias y explorar nuevas posibilidades de articulación, con una mirada puesta en la cooperación regional y en la construcción de propuestas que amplíen las oportunidades de formación y desarrollo.