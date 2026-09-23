Ruta 14: Cayó una banda brasileña que ingresaba droga sintética por 2 millones de dólares

El operativo desplegado este martes sobre la Ruta Nacional 14 permitió secuestrar una importante cantidad de droga sintética y detener a seis ciudadanos brasileños, luego de una investigación que comenzó por un control de rutina en el puesto policial de Paso Cerrito, en el departamento Federación.

El propio ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, se hizo presente en el lugar y destacó el trabajo realizado por el personal de Seguridad Vial y de Drogas Peligrosas. Según señaló, las primeras estimaciones ubican en aproximadamente 2 millones de dólares el valor del cargamento incautado.

De acuerdo con lo que pudo confirmar en el lugar del procedimiento un cronista de Diario Río Uruguay, uno de los principales secuestros se produjo en el Hyundai que fue interceptado inicialmente en Paso Cerrito. Allí se encontraron 37 paquetes que, según las primeras estimaciones, contendrían unos 21 kilos de metanfetamina, además de aproximadamente 9.700 pastillas de éxtasis.

Otro de los vehículos involucrados fue un Chevrolet Onix, que había sido abandonado en una estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en el acceso a la ciudad de Federación. En su interior fueron encontrados otros 33 paquetes de metanfetamina.

Las primeras estimaciones realizadas en el lugar establecieron que esos paquetes contendrían aproximadamente 17,5 kilos de esta sustancia. De esta manera, entre los dos vehículos se contabilizarían alrededor de 38,5 kilos de metanfetamina, además de las pastillas de éxtasis.

El tercer automóvil involucrado es un Ford Fiesta, que fue interceptado en la zona de Bella Vista, en el departamento Uruguay, sobre la Ruta Nacional 14. En ese vehículo se movilizaban cinco de los ciudadanos brasileños detenidos durante el procedimiento.

Seis detenidos y una investigación federal

La secuencia comenzó cuando el conductor del Hyundai, también de nacionalidad brasileña, intentó evadir el control en Paso Cerrito y escapó hacia una zona de monte. El vehículo fue abandonado a pocos kilómetros del puesto y posteriormente el hombre fue localizado y detenido en inmediaciones del arroyo Tiguá.

Los otros cinco ocupantes continuaron el recorrido a bordo de los otros vehículos. El Onix fue abandonado en la estación de servicio de acceso a Federación, con parte del cargamento en su interior, mientras que los involucrados continuaron viaje hacia el sur de Entre Ríos hasta ser interceptados en el Ford Fiesta, en el departamento Uruguay.

En total son seis los detenidos: cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad brasileña. La causa quedó bajo investigación del Juzgado Federal de Concordia, que deberá determinar las responsabilidades y avanzar con las pericias sobre la droga secuestrada y los vehículos utilizados.

Fuente: Diario Río Uruguay.