Estudiantes de Gualeguaychú se capacitaron en RCP y primeros auxilios

Este miércoles se desarrolló una nueva jornada de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, destinada especialmente a la comunidad educativa. La actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas” y contó con la participación de estudiantes y docentes de los colegios Sagrado Corazón y Héroes de Malvinas.

La propuesta se llevó a cabo a través de la Subsecretaría de Salud, en el marco del programa "Corazón Activo" que establece, mediante ordenanza, la formación ciudadana, la instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA) y la prevención de riesgos cardiovasculares.

Durante la capacitación, los alumnos aprendieron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, la secuencia de actuación ante un paro cardiorrespiratorio y el uso correcto del equipo desfibrilador. Además, se trabajaron pautas fundamentales sobre cómo activar el sistema de emergencias médicas de la ciudad frente a imprevistos en el ámbito escolar o en la vía pública

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