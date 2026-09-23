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Guale Salud

Estudiantes de Gualeguaychú se capacitaron en RCP y primeros auxilios

En el marco del programa Corazón Activo, alumnos de los colegios Sagrado Corazón y Héroes de Malvinas sumaron herramientas clave en el cuidado de la salud.

23 Sep, 2026, 17:56 PM
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Este miércoles se desarrolló una nueva jornada de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, destinada especialmente a la comunidad educativa. La actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas” y contó con la participación de estudiantes y docentes de los colegios Sagrado Corazón y Héroes de Malvinas.

 

La propuesta se llevó a cabo a través de la Subsecretaría de Salud, en el marco del programa "Corazón Activo" que establece, mediante ordenanza, la formación ciudadana, la instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA) y la prevención de riesgos cardiovasculares.

 

Durante la capacitación, los alumnos aprendieron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, la secuencia de actuación ante un paro cardiorrespiratorio y el uso correcto del equipo desfibrilador. Además, se trabajaron pautas fundamentales sobre cómo activar el sistema de emergencias médicas de la ciudad frente a imprevistos en el ámbito escolar o en la vía pública

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