Obra inspirada en el Carnaval de Gualeguaychú se presenta en Buenos Aires

El encuentro será un anticipo de su llegada a la cartelera teatral de la avenida Corrientes, con funciones previstas para octubre y noviembre.

La propuesta lleva al escenario una historia que recupera las experiencias, tradiciones y el trabajo detrás del carnaval, a través de una puesta que combina distintos lenguajes artísticos y propone una mirada sobre la identidad y la pertenencia de quienes forman parte de esta celebración popular.

Con dirección de Mariano Erre, la producción combina danza contemporánea, samba y percusión para recrear el universo del carnaval de Gualeguaychú. El elenco está integrado por intérpretes del Carnaval de Gualeguaychú, del Litoral argentino y de circuitos de samba de Brasil, e incorpora vestuarios originales como parte de la puesta en escena.

A través de una historia que aborda la identidad y la pertenencia, la obra propone una mirada sobre las experiencias de los carnavaleros y el trabajo que se desarrolla detrás del corsódromo, trasladando esta expresión popular a un formato teatral contemporáneo.

Durante la presentación oficial, el elenco ofrecerá un adelanto del espectáculo y participará de una rueda de prensa. El encuentro estará dirigido a periodistas, medios de comunicación y referentes del ámbito cultural y artístico.

“Fuerza Carnavalera” iniciará su gira con funciones durante octubre y noviembre en el Teatro Multiescena CPM, ubicado en la avenida Corrientes 1764. Luego, el espectáculo continuará su recorrido por distintos escenarios de Entre Ríos, llevando la identidad del carnaval a nuevos públicos.