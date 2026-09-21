Raúl Almeida: “Todos queremos sacar provecho del río, pero nadie se preocupa por cuidarlo”

Raúl Almeida, elegido presidente del Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú, manifestó en RADIO MÁXIMA que “todos queremos sacar provecho del río, pero nadie se preocupa por cuidarlo”.

Almeida, que es guía ambiental y de ecoturismo, participó también la Asamblea Ciudadana Ambiental y conoce el río y la región de haberlo recorrido junto a su padre, al investigador Manuel Almeida, remarcó que “los temas del río los conozco desde hace muchos años”.

Raúl Almeida dijo que “el río es la columna vertebral de la ciudad, pero que cuidemos el río al final de la cuenca no es muy eficaz, debemos tener una mirada de todos los arroyos y los afluentes que aportan”.

Explicó que “el río Gualeguaychú tiene 275 kilómetros de largo, y la cuenca tiene involucrados casi 7 mil kilómetros cuadrados, hay 30 arroyos que la conforman, cerca de 30 localidades “.

Parque Industrial

Sobre el tema de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, Almeida manifestó que “el año pasado convocamos al intendente y a la CODEGU cuando había colapsado la planta y no estaba funcionando. Desde el Foro Ambiental junto a los vecinos del barrio Don Pedro empezamos a advertir lo que estaba pasando, conozco desde hace muchos años los temas que afectan al río. Son temas preocupantes, realmente”.

Acerca de las inundaciones, indicó que “el tema de las crecientes también es un tema, es muy importante tener un registro de lluvias, porque si tenemos monitoreada toda la cuenca se puede hacer una proyección. Todo eso hay que armarlo”.

Anunció por otra parte que, en el Comité de Cuenta, “en breve la Provincia presentará un informe para saber dónde estamos parados”.

El Comité de Cuenca está integrado por la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú, y representantes del Consejo Regulador de los Usos de Fuentes de Agua, e instituciones vinculadas a la cuenca.