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Guale POLICIALES

Incumplió el arresto domiciliario y fue detenido mientras llevaba una moto robada

El hombre de 27 años debía permanecer en una vivienda de barrio Fiorotto. La motocicleta que llevaba había sido sustraída.

22 Sep, 2026, 21:50 PM
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Un hombre de 27 años fue aprehendido durante la tarde luego de ser encontrado en la vía pública pese a que debía cumplir arresto domiciliario en una vivienda del barrio Fiorotto. Además, la motocicleta que llevaba fue posteriormente denunciada como robada.

 

El procedimiento ocurrió alrededor de las 18:30, cuando personal policial motorizado realizaba recorridas preventivas y observó al hombre llevando una motocicleta a tiro.

 

Al reconocerlo y constatar que debía encontrarse cumpliendo una medida de arresto domiciliario, los efectivos solicitaron colaboración a personal de la Comisaría Tercera y lograron interceptarlo en inmediaciones de Juan La Palma y Seguí.

 

Según se informó, durante el procedimiento el hombre se mostró alterado y se negó a cumplir las indicaciones de los policías, por lo que fue aprehendido.

 

La Fiscalía de Propiedad en turno dispuso su detención por el presunto delito de desobediencia judicial, en el marco de una causa por robo, y ordenó el secuestro de la motocicleta para determinar su procedencia.

 

Posteriormente, la investigación permitió localizar a la propietaria del rodado, quien se presentó en la Comisaría Octava y denunció su sustracción.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

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