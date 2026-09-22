135 deportistas recibieron las Becas Deportivas Municipales 2026

El Gobierno de Gualeguaychú realizó este martes 22 de septiembre la entrega de las Becas Deportivas Municipales 2026, destinadas a acompañar a atletas locales en distintas etapas de su trayectoria y desarrollo deportivo.

Durante el acto, el intendente Mauricio Davico destacó el esfuerzo que realizan los deportistas y sus familias para sostener la actividad. “Cada beca que se entrega representa el reconocimiento de todo un pueblo a sus horas de entrenamiento, a sus madrugadas de esfuerzo, a las privaciones y a la enorme constancia que sostienen día tras día”, expresó.

En su mensaje, Davico hizo especial hincapié en la perseverancia como parte fundamental del recorrido de un deportista y valoró el acompañamiento de las familias, tanto para sostener los entrenamientos como para afrontar viajes, inscripciones y materiales. Además, remarcó que el deporte constituye una herramienta social que transmite valores como la disciplina, el compañerismo y el respeto.

La partida presupuestaria destinada a las becas asciende este año a $76 millones. En 2025, la inversión había sido de $53.872.000 y alcanzó a 104 beneficiarios de 27 disciplinas, mientras que en esta edición fueron seleccionados 135 deportistas de 29 disciplinas.

También estuvieron presentes la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y concejales.

En esta oportunidad, los incentivos económicos de la edición 2026 fueron otorgados a los siguientes deportistas: Brandon Zahir Acevedo Roth (Canotaje), Martina Aldaz (Tiro con arco), Juana Angelini (Hockey sobre patines), Zamira Emma Alamé Sanchez (Bádminton), Magalí Álvarez (Hockey sobre patines), Sofía Badano (Gimnasia artística), Juanita Barrionuevo (Hockey sobre patines), Mauricio Barrios Casiano (Motocross), Dardo Boari (Básquet), Jesús Nicolás Bogliacino Veglienzone (Bochas), Lucas Jesús Benítez (SUP), José Federico Bogliacino (Bochas), Isabella Boullon Faifer (Básquet), Santino Boullon Faifer (Básquet), Sofía Broggi (Hockey sobre patines), Valentina Broggi Bidegorry (Halterofilia), Jorge Luis Bozzano (Bochas), Josefina Honoria Broin (Tiro con arco), Katia Bula (Tenis), Eugenio Burgos (Fútbol en sillas), Martino Burgos (Fútbol en sillas), María Sol Cafferata Melchiori (Vóley), Gaspar Campostrini Gómez (Remo), Alma Morena Cabeza (Vóley), Santiago Cansina (Básquet), Lucas Carrozzo (Remo), Bruno Gabriel Avila (Atletismo adaptado), Estefanía Chávez Ocampo (Natación adaptada), Victoria Casella (Hockey sobre patines), Martina Cáseres (Hockey sobre patines), Morena Jazmín Cáceres (Hockey sobre patines), Valentino Gabriel Caceres (Atletismo), Zaira Jazmín Cáceres (Hockey sobre patines), Débora Cepeda (Natación adaptada), Catalina Cedrés (Handball), Sofía Colombo (Patín artístico), Lázaro Cordoba (Vóley), Angelina Corvetto (Hockey sobre patines), Inés Dacal (Gimnasia artística), Valentino De Armas (Vóley), Malena Denaday (Karate), Carlos María Della Penna (Tiro con arco), Mauricio Benjamín Delgado (Bochas), Amparo Del Valle (Hockey sobre patines), María Agustina Dorch (Atletismo), Miqueas Eschudi (Taekwondo), Guadalupe Agostina Fernández (Hockey sobre patines), Jeremías Fernández (Patín carrera), Luna Neyén Fernández (Bochas), Stefano Fernández (Futsal), Victoria Amelie Ferrari (Vóley), Simón Ferrari (Gimnasia artística), Mateo Agustín Ferrer Medero (Pelota paleta), Bernarda Fiorotto (Vóley), Francisco Franco (Atletismo), Mailén Garamendi Barreto (Vóley), Mía Garamendi Barreto (Vóley), Felipe Galante (Básquet), Manuela Galli (Hockey sobre patines), Consuelo Goiburu (Remo), Amancio Gómez Gussalli (Vóley), Carmina Gómez Gussalli (Canotaje), Luciano Gómez Rabella (Atletismo), Lucas Heberlein (Ajedrez), Olivia Heidenreich (Hockey sobre patines), Lucas Ermacora Campi (Básquet), Federico Martín Hermelo (Bochas), Tiziano Daniel Hermosilla (Boxeo), Camila Fiorella Hernández (Gimnasia artística), Beltran Lado Melchiori (Ciclismo MTB), Xiomara Martina Lamas (Taekwondo), Angelina Lattermann (Atletismo), Valentín Lezcano Sartori (Vóley), Juan Esteban Leguizamon (Moto asfalto superbike), Benito Lesik Ardans (Canotaje), Ignacy Victorino Lesik Ramaglia (Fútbol), Morena Jorgelina Lesik Ramaglia (Básquet), Valentin López (Fútbol), Fiorella Lucca Cigliutti (Vóley), Camila Fabiana Maciel (Hockey sobre patines), Candela Maciel (Hockey sobre patines), Lara Maetta Melchiori (Hockey sobre patines), Francisco Alexis Marín González (Taekwondo), Joaquina Martiarena (Hockey sobre patines), Alma Yasmín Maistegui (Atletismo adaptado), Emma Márquez Weide (Gimnasia artística), Julia Miotti Lizzi (Bádminton), Lara Geraldine Minuét López (Hockey sobre patines), Nahiara Agostina Montes De Oca (Hockey sobre patines), Facundo Exequiel Moreyra (Vóley), Martín Morali (Gimnasia artística), Paula Valentina Moyano (Hockey sobre patines), Santino Mujica Toni (Remo), Ana Muñoz Peverelli (Gimnasia artística), Ciro Navarro (Fútbol en sillas), Martina Ailén Ojeda (Fútbol), Juan Gabriel Oroño (Kickboxing), Juan Faustino Tabaré Otarán (Básquet), Emanuel Román Parma (Vóley adaptado), Magalí Patriarca (Bochas), Lara Peralta Chesini (Gimnasia artística), Belén Pereda (Hockey sobre patines), Clarita Pereira Furquin (Vóley), Amparo Pérez Núñez (Natación adaptada), Valentina Yazmín Resina (Atletismo), Juan Martín Ríos Veronesi (Tiro), Facundo Alfredo Rivollier (Karate Do), Valentina Rinaldi (Vóley), Zoe Ailén Rojas (Taekwondo), María Pía Sack (Vóley), Simona Samacoits (Hockey sobre patines), Abril Sánchez (Gimnasia artística), Cristhian Exequiel Sánchez Álvarez (Básquet), Alejo Fabián Sandoval (Remo), Zaira Nahir Serur (Taekwondo), Abril Sturla (Gimnasia artística), Nicole Tapari (Básquet), Catalina Taravini (Vóley), Milagros Guillermina Terreni (Bochas), Valentina Torres (Hockey sobre patines), Tomás Valentín Valli (Tiro con arco), Felipe Vázquez (Básquet), Bautista Veglienzone (Karting), Juan Martín Veglienzone (Fisicoculturismo), Katya Valentina Unrein (Canotaje), Valentín Ariel Vergara (Atletismo adaptado), Valentina Yael Velásquez (Fútbol), Isabella Villagra (Hockey sobre patines), Jazmín Villagra (Vóley), Mateo Veronesi (Gimnasia deportiva), Jesús Exequiel Viola Díaz (Remo), Umma Ernst Wagner (Patín artístico), Paz Durante (Patín artístico), Nicolás Sánchez (Handball) y Jesús Agustín De la Concepción (Boxeo).

Las becas están distribuidas en distintas categorías según la trayectoria, el rendimiento y la proyección de cada deportista: Élite Deportiva, Alto Rendimiento, Becas Especiales, Proyección Deportiva y Gualeguaychú más Deportes. Cada nivel contempla diferentes perfiles y etapas dentro del recorrido deportivo.

El programa se desarrolla bajo la órbita de la Dirección de Deportes, que tiene a su cargo su seguimiento y control. La evaluación de las postulaciones corresponde a la Comisión de Otorgamiento y Seguimiento, integrada por representantes de distintos sectores vinculados al deporte, entre ellos deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas deportivos y concejales.

La selección de los beneficiarios contempló los antecedentes y logros obtenidos por cada postulante durante 2025, tanto en relación con el rendimiento alcanzado como con la proyección de quienes continúan desarrollándose en sus respectivas disciplinas.

Municipalidad de Gualeguaychú

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