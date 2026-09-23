 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale BUENA NOTICIA

Emma salió de cirugía y se recupera favorablemente

La bebé de Gualeguaychú fue sometida a una cirugía inédita en el Hospital Garrahan. Tras la salida de quirófano pasó a terapia intensiva para monitorear su evolución que será crucial en las próximas 48 horas.

23 Sep, 2026, 14:35 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

“Emma acaba de salir de quirófano gracias a Dios bien, por ahora lo está tolerando, se desestabilizó un poquito en un momento y la estabilizaron rápido”, contó Lorena Holstein, mamá de Emma.

 

Las siguientes 48 horas son de riesgo y cruciales para su evolución, por lo que la familia sigue en cadena de oración para enviar a la pequeña los mejores deseos de pronta recuperación.

 

Emma es una bebé que nació con una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad cardíaca grave

Este 23 de septiembre, a las 8:45 horas fue sometida a una cirugía a corazón abierto con una técnica de cerclaje de la arteria pulmonar, un procedimiento inédito en Argentina para este diagnóstico, cuyo objetivo es fortalecer el corazón y retrasar la necesidad de un trasplante. Cerca del mediodía salió de quirófano y fue trasladada a terapia intensiva.

 

Sus padres, Lorena Holstein y Martín Bassini, permanecen en Buenos Aires por indicación médica, mientras sus otros tres hijos quedan en Gualeguaychú al cuidado de familiares.

Quienes deseen colaborar con la familia para los gastos que genera toda la situación que están viviendo, pueden hacerlo al alias martin.bassini (a nombre de Martín Oscar Bassini)

Temas

BUENA NOTICIA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso