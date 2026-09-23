Emma salió de cirugía y se recupera favorablemente

“Emma acaba de salir de quirófano gracias a Dios bien, por ahora lo está tolerando, se desestabilizó un poquito en un momento y la estabilizaron rápido”, contó Lorena Holstein, mamá de Emma.

Las siguientes 48 horas son de riesgo y cruciales para su evolución, por lo que la familia sigue en cadena de oración para enviar a la pequeña los mejores deseos de pronta recuperación.

Emma es una bebé que nació con una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad cardíaca grave

Este 23 de septiembre, a las 8:45 horas fue sometida a una cirugía a corazón abierto con una técnica de cerclaje de la arteria pulmonar, un procedimiento inédito en Argentina para este diagnóstico, cuyo objetivo es fortalecer el corazón y retrasar la necesidad de un trasplante. Cerca del mediodía salió de quirófano y fue trasladada a terapia intensiva.

Sus padres, Lorena Holstein y Martín Bassini, permanecen en Buenos Aires por indicación médica, mientras sus otros tres hijos quedan en Gualeguaychú al cuidado de familiares.

Quienes deseen colaborar con la familia para los gastos que genera toda la situación que están viviendo, pueden hacerlo al alias martin.bassini (a nombre de Martín Oscar Bassini)

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