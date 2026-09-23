Emocionado, tras el trasplante de riñón, Mario vuelve a trabajar este jueves

Mario fue trasplantado en 2006, el primer riñón le duró 19 años. Hace casi cinco meses recibió un segundo trasplante, esta vez de su hermana, a quien le dedicó un emotivo agradecimiento.

“Gracias a mi hermana tengo una segunda oportunidad de vida para disfrutar con mis amigos y mis compañeros, de no estar en diálisis, que me daba la oportunidad de vivir, pero eso me iba desgastante y tuve la bendición de mi hermana que me donó su riñón”, afirmó.

Mario contó que la comunidad lo acompañó desde el primer momento, con oraciones y sentidos mensajes de deseos de una pronta recuperación. Durante la jornada de hoy recibirá el alta médica y ya piensa en regresar al trabajo. “Quiero empezar a trabajar, amo mi oficio y tener trato con los pasajeros, muchos se preocuparon por mi”, indicó.

Mario emprenderá el regreso de Buenos Aires este miércoles, hacia Gualeguaychú, y espera poder iniciar desde el jueves, su primera jornada laboral. “Si Dios me lo permite, mañana a las 6 voy a estar en el galpón. Vengo luchándola desde los 23 años y siento muchas cosas. Lo único que quiero es empezar a trabajar”, dijo emocionado.

El agradecimiento también se hizo extensivo a su familia, amigos y principalmente a su esposa, a quien definió como su “compañera de vida”. “Se puso al hombro la casa mientras que yo estuve aquí en este momento complicado. Se puso al frente de todo”, expresó.

Mario remarcó que la vida le cambió en “cien por ciento”. “Al tener los mismos valores que mi hermana, ahora es como si fuéramos hermanos gemelos. Me siento muy bien, incluso mejor que cuando tuve el primer trasplante, me cambió la vida”, señaló

Finalmente, Mario reflexionó sobre la donación de órganos. “Donar es dar vida, y creo que es un ejemplo que puedo darle a esas personas que todavía no se animan a ser donantes, para dar ese paso”, dijo.