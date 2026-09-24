Proponen que el Acceso Sur sea “la avenida del trabajo” para pymes, talleres y plataformas logísticas

El Acceso Sur a Gualeguaychú (Ruta Provincial Nº 16) ha experimentado un crecimiento espontáneo excepcional. En muy poco tiempo, más de 100 emprendimientos comerciales, logísticos y de servicios se han asentado a ambos lados de la traza por pura iniciativa privada.

Sin embargo, este esfuerzo se ha consolidado a pesar de un Estado municipal ausente en la provisión de infraestructura básica. Proponemos un Estado promotor bajo el lema: Hoy Avda. Luis Jeannot Sueyro, Mañana Luis Jeannot Sueyro "Avenida del Trabajo". El mejor homenaje al Padre Jeannot no son las palabras, sino encarnar su legado de arraigo garantizando empleo digno a nuestra gente.

Este proyecto no busca competir con el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), sino ofrecer una alternativa de complementariedad técnica y diversificación

El corredor del Acceso Sur está llamado a ser el polo receptor de pymes, talleres industriales y plataformas logísticas. Si los emprendedores locales lograron levantar más de 100 establecimientos a pulmón y sin servicios, el potencial de este sector con el acompañamiento planificado del Estado es ilimitado.

Proyecto la transformación de la avenida y sus calles perpendiculares mediante el despliegue de infraestructura de vanguardia:

· Energía Eléctrica: Tendido y cálculo de subestaciones de media tensión para garantizar potencia en cantidad y calidad industrial, eliminando los cortes que dañan la producción.

· Gas Industrial y Cloacas: Extensión de las redes básicas con un diseño de previsión ambiental para evitar pasivos ecológicos y contaminación.

· Conectividad: Despliegue de fibra óptica simétrica de alta velocidad para la digitalización de procesos.

· Conectividad Vial: Apertura y consolidación de caminos alternativos perpendiculares para ordenar el tránsito pesado y garantizar la seguridad laboral y vial.

Honrar el legado del Padre Jeannot Sueyro es hacer que su mensaje siga vivo en cada persiana que se levanta y en cada puesto de trabajo que se crea. Mañana, la Avenida del Trabajo será una realidad. Estamos listos para planificar el Gualeguaychú del futuro. Un futuro que se construye, hoy mismo, con nuestras propias manos.

Autor: Ing. Juan Carlos Isola (Ing. Electromecánico / Ing. Laboral), dirigente de “Convergencia Provincial”.