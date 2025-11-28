 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale Salud Pública

Encuentro del Comité de morbimortalidad materno-infantil del Hospital Centenario

El hospital llevó adelante el último encuentro del año del Comité, una instancia fundamental para el análisis, la articulación y el fortalecimiento del trabajo conjunto en Salud Perinatal y la atención de madres, bebés y familias.

28 Nov, 2025, 18:18 PM

La apertura estuvo a cargo de la Directora del Hospital, Dra. Andrea Martins, y contó con la presencia del Subsecretario de Salud Municipal, Dr. Pablo Alfaro, el equipo de Larroque, virtualmente equipos de Islas de Ibicuy, Ceibas, Gilbert, Urdinarrain y Paraná (área Maternidad e Infancia y Comité de vigilancia Pcial).

 

El Comité es coordinado por la Dra. Margarita Isabel Otaegui, quien junto a la Puer. IBCLC Soledad Bettendorf presentó los datos actualizados de nacimientos registrados tanto en el Registro Civil del Hospital como en el Registro Civil de la ciudad, información recopilada y sistematizada en tiempo real. Este trabajo sostenido permite contar con indicadores precisos para la toma de decisiones y la planificación sanitaria.

 

Durante el encuentro, se destacó la importancia del abordaje interdisciplinario e interinstitucional para protocolizar y sistematizar situaciones de emergencia, garantizando respuestas oportunas y coordinadas.

 

En sus palabras de apertura, la Dra. Martins expresó:

“Quiero destacar la importancia de este Comité, que viene trabajando hace muchísimos años por la salud de los bebés y las mamás”. Y agregó: “Es fundamental poder reunirnos, debatir los casos y proyectar estrategias comunes de atención entre ambos niveles de cuidado. No es algo menor. Celebro mucho este encuentro y deseo que este tipo de comités pueda replicarse en otras especialidades.”

 

Por su parte, el Dr. Pablo Alfaro agradeció la invitación y valoró el trabajo conjunto entre instituciones, subrayando la relevancia del abordaje integral desde la maternidad y la salud infanto-juvenil.

 

El cierre del encuentro reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo la calidad de la atención materno-infantil a través del análisis permanente, la planificación coordinada y la consolidación de redes de trabajo.

Salud Pública

