Guale BASAVILBASO

Realizan gestiones para concretar el Parque Industrial de Basavilbaso

El intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, mantuvo este jueves una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio. Durante el encuentro se abordaron principalmente las acciones necesarias para comenzar a concretar el proyecto del Parque Industrial local

27 Nov, 2025, 20:10 PM

También se definieron los pasos a seguir en otros temas vinculados al desarrollo industrial, como los accesos viales, entre otros.

 

Luego de la reunión, el intendente subrayó que el Parque Industrial es "un tema importante para nuestra localidad". Explicó que el encuentro sirvió para ultimar detalles de gestiones a nivel provincial y agilizar trámites que permitan comenzar a concretar el proyecto. Remarcó que contar con la ayuda del gobernador para impulsar estos asuntos es fundamental.

 

Otros temas en agenda

Por otra parte, Besel informó que también se analizó el estado de infraestructura en un acceso importante a la ciudad, puntualizando en la necesidad de arreglar una parte del acceso Este, conocido como Colonia Nº 2, que es la vía de llegada al frigorífico de Basavilbaso.

 

Se trata de siete cuadras dobles, con un formato tipo bulevar, que se encuentran "bastante deterioradas" y cuyo arreglo está pendiente desde hace muchos años. El intendente señaló que el gobernador brindará su colaboración "para que podamos solucionar ese tema".

 

Finalmente, Besel indicó que la agenda incluyó otros temas de gestión, "que tienen que ver con la administración provincial y afecta a lo local".

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

