En dos días, más de 70 personas pasaron por la nueva oficina de Renaper

En diálogo con RADIO MÁXIMA, Agustina Melchiori, a cargo de la nueva oficina del RENAPER manifestó que “se inauguró el domingo y el lunes ya recibimos a un montón de gente, era feriado pero esta oficina tiene de particular que solo se tomará los feriados del 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo. La gente ya se adueñó de la oficina y esa era la idea porque era una necesidad a cubrir. La oficina va a estar abierta los siete días de la semana y el horario es de 8 de la mañana a 16 horas”.

“Atendemos consultas varias, se brinda información y tratamos que las dificultades se pueden resolver. El pago de los trámites se puede realizar por débito, crédito o QR, menos efectivo”, aclaró.

El costo del trámite regular del DNI es de $7.500, después está el exprés de $18.500, el pasaporte sale $70.000 el común y $150.000 el exprés.

Para todo, Agustina recomienda “realizar los trámites con tiempo, sobre todo el de los niños de 5 a 8 años y la renovación de los 14 años, ya que en el período vacacional y por viajes, muchas familias tienen inconvenientes si el documento está vencido”

En cuanto a las personas con discapacidad de movilidad, Agustina destacó que se toman pedidos y se otorgan turnos para ir a domicilio con el maletín portátil de trámites. Para todos los casos de consultas y turnos, el WhatsApp solo mensaje escrito es 3446-280000 o correo electrónico [email protected]

