Por salidas reiteradas durante la noche, un detenido con domiciliaria fue trasladado a Jefatura

En horas de la mañana de este viernes, personal de Comisaría Segunda se hizo presente en un domicilio del barrio Zabalet con el fin de realizar un control de rutina sobre un detenido de 31 años que cumplía arresto domiciliario en dicho lugar.

Al arribar, los funcionarios fueron recibidos por la propietaria de la vivienda, quien manifestó que ya no deseaba que el detenido permaneciera allí, debido a que éste se ausentaba durante la noche de manera reiterada. En esta ocasión, informó que el sujeto se había retirado alrededor de las 07:00 horas, regresando recientemente al momento del control.

Ante esta situación y constatada la presunta violación del beneficio otorgado, se dio intervención a la OGA ordenando el traslado del detenido hacia Jefatura Departamental donde permanece alojado.

