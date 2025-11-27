Realizan importantes obras en el Hogar de Ancianos

Se trata de la campaña “Construyendo hogar”, que cuenta con el trabajo mancomunado de los dos clubes rotarios y el hogar.

Gustavo Piccoli, presidente de la comisión directiva del hogar de ancianos, dio los detalles en RADIO MÁXIMA.

“De una charla informal se planteó que nos preocupa es cómo están nuestros residentes y cómo brindarle a ellos lo mejor que podamos. Y surgió que el Rotary tenía un grupo capacitado para coordinar la tarea de obra”, señaló Piccoli. En este marco, se definió trabajar en una superficie al sector noroeste del edificio.

El presidente de la Comisión destacó el apoyo de los colaboradores del Hogar y comentó que se consensuó la creación de una cuenta bancaria para recibir las donaciones. “Queremos que sea abstracto, que lo que se vaya a donar, va a ser puesto en ese lugar”, indicó.

Se prevé que el espacio permita a la institución contar con nuevos dormitorios, con baños distribuidos para mayor comodidad de los residentes.

“Este es el primer desafío concreto para ir por algo más, involucra mucho sacrificio. A veces no podemos lograr cosas sin el apoyo de la gente”, expresó Piccoli.

Para colaborar, alias: HOGAR.CONSTRUYENDO