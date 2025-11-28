 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CONCEJO DELIBERANTE

Se aprobó por mayoría el presupuesto 2026

El presupuesto general (cálculo de recursos y gastos para el año 2026), fue tratado por los concejales de todos los bloques en el Concejo Deliberante y se aprobó por mayoría.

28 Nov, 2025, 17:06 PM

El departamento Ejecutivo del Gobierno de Gualeguaychú presentó el presupuesto al finalizar el mes de octubre y, desde entonces, ha sido tratado y analizado por lo concejales de todos los bloques en Comisiones Conjuntas.

 

En este sentido, en la reunión realizada ayer jueves y tras las explicaciones sobre los alcances del presupuesto brindadas por el secretario de Hacienda, Daniel Acuña, el proyecto obtuvo despacho favorable.

 

En tanto, en la XXV sesión ordinaria llevada a cabo este viernes, el proyecto fue aprobado por mayoría con el voto de los concejales Vanina Basaldúa, Juan Pablo Castillo, Jorge Roko, María José Carro y Raymundo Legaria; Maximiliano Lesik, Micaela Rodríguez, Marcelo Rodríguez en tanto los ediles Delfina Herlax, Jorge Maradey, Emiliano Zapata y María Sira Ghisi, se abstuvieron. La concejal Mirta Sulzyk estuvo ausente con aviso.

 

Vale recordar que el presupuesto 2026 será de más de 80 mil millones de pesos con prioridad para la obra pública, salud, educación y asistencia social, donde la gestión del presidente municipal, Mauricio Davico, deberá continuar haciendo uso de recursos propios.

CONCEJO DELIBERANTE

