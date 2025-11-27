Mega Gym pasa la Megarun para el sábado 6 de diciembre

COMUNICADO OFICIAL MEGARUN

Tenemos la obligación de comunicarles lo antes posible a nuestros cientos de corredores que luego de una extensa reunión con autoridades de la Municipalidad de nuestra ciudad y miembros de Defensa Civil; y después de analizar los datos oficiales aportados por el Servicio Meteorológico Nacional que marcan un claro pronostico de lluvias intensas y tormentas para el día sábado, hemos decidido postergar la Tercera Edición de Megarun para el próximo Sábado 6 de diciembre, en el mismo lugar y largando en el mismo horario de las 21:30 hs.

Esta decisión fue dificil de tomar, pero priorizamos la seguridad de nuestros corredores y espectadores; y entendemos que es lo mejor para el desarrollo de lo que pretendemos que sea una nueva gran FIESTA DEPORTIVA de NUESTRA CIUDAD.

Agradecemos la colaboración y predisposición de la Municipalidad de Gualeguaychú que mediante sus trabajadores y funcionarios nos manifestaron el apoyo total a esta postergación, entendiendo que es la opción más sensata y segura para todos! Así que bueno... cambiemos el chip, vamos a tener que esperar una semana más pero sigue LA FIESTA SIGUE INTACTA

El sábado 6 de diciembre, volveremos a correr por las calles más hermosas de nuestra ciudad con 5 y 10 kilómetros de los más lindos de Gualeguaychú Abriremos el Fan Zone desde las 18:00 hs para esperarte en nuestro patio gastronómico, DJ, sorteos y 2 bandas en vivo para pasar una noche épica al lado del Río Gualeguaychú!.

Asi que agendalo La cita es en Costanera Sur, el sábado 6/12/25 desde la tarde para disfrutar juntos de la TERCERA MEGARUN