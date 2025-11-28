Imputan a una médica por homicidio culposo por la muerte de un niño de 10 años

Gutiérrez manifestó que el niño llegó al hospital al mediodía y falleció esa misma noche, luego de que le diagnosticaran Neumonía cuando era un caso de Apendicitis.

“Tenía dolores abdominales, entre otros casos que tenía. Lo atendieron en la guardia, lo hidrataron y le hicieron algunas atenciones. Le dieron el alta como a las 4:30 de la tarde”, relató Gutiérrez.

Tras unas horas, el menor se descompensó en su domicilio. Fue trasladado al hospital. En el camino se descompensó de nuevo.

“Habría muerto en el camino, antes de las 23 horas. Intentaron reanimarlo durante una hora en el hospital, pero no lo lograron”, señaló.

La madre hizo la denuncia y finalmente la médica fue imputada por “proceder negligente”. Según lo manifestado por la madre del menor, padecía de vómitos, tres días sin ir al baño y fiebre.

“El problema que tenía era una peritonitis, que se debía a su vez a una apendicitis aguda”, explicó Gutiérrez tras el diagnóstico y las conclusiones emitidas por personal médico forense. “Menciona por una ampliación, que quizás una intervención quirúrgica le hubiera dado una chance de vida”, explicó.

La médica se abstuvo de declarar cuando fue citada por la Justicia y está imputada formalmente.

El fiscal comentó además, que se pidió la elevación a juicio. Actualmente la profesional no está trabajando en el hospital Centenario.