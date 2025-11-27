Davico acompañó las Bodas de Plata de la Escuela Secundaria n.º 17 “Héroes de Malvinas”

El Gobierno de Gualeguaychú acompañó este miércoles el acto por el 25.º aniversario de la Escuela Secundaria n.º 17 “Héroes de Malvinas”, una celebración que reunió a autoridades, docentes, estudiantes, jubilados y familias en un SUM colmado de emoción. El intendente Mauricio Davico asistió y acompañó cada momento del encuentro.

La celebración comenzó con la presentación de Vincent, estudiante de la institución, quien recibió a los docentes en el escenario interpretando con su guitarra eléctrica el reconocido tema “The Final Countdown”. Su actuación fue ovacionada por toda la comunidad, especialmente porque Vincent permaneció en Gualeguaychú durante este año para culminar su trayectoria educativa junto a sus compañeros, pese a que su familia se trasladó a la provincia de Río Negro.

Luego tuvo lugar el ingreso de las banderas de ceremonia portadas por los abanderados y escoltas de la escuela. Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha a Entre Ríos, marcando el inicio formal de la celebración.

A lo largo del acto se reconoció a los primeros docentes y al personal fundador de la Institución, con un momento especial dedicado a quienes ya no están físicamente pero continúan siendo parte esencial de la memoria de la escuela. También se compartieron salutaciones enviadas por distintas organizaciones, entre ellas el Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos de Hernando, Córdoba.

El arte tuvo una presencia destacada en esta conmemoración. Silvia Toro y su esposo, Carlos Etchazarreta, muy queridos por la comunidad educativa, ofrecieron una pieza de danza que incluyó una samba y otros ritmos tradicionales. Más tarde, Carolina Rivollier, estudiante de tercer año, y Máximo Etchazarreta, del Ballet Ecos Entrerrianos, interpretaron una chacarera y un gato, recibiendo un cálido aplauso.

También se presentó una interpretación artística a cargo de la estudiante Alma Marchesini junto al secretario de la institución, Milito, quienes compartieron una nueva pieza que fue celebrada por todos los presentes.

Uno de los momentos centrales fue el descubrimiento de la placa conmemorativa por los 25 años de la escuela. Para ello fueron invitados el intendente Mauricio Davico, la rectora Verónica Delfina Miranda, el equipo de conducción, docentes, veteranos, familiares de caídos en Malvinas y los primeros docentes de la institución.

El cierre artístico estuvo a cargo de una orquesta integrada por docentes y artistas vinculados a la educación pública, que interpretó un repertorio especialmente preparado. Además, se reconoció a los estudiantes Lucas y Vincent por sus destacados talentos musicales.

Finalmente, se invitó a todos los presentes a acercarse al ingreso del SUM para compartir el canto del cumpleaños, una torta y un brindis, celebrando colectivamente los 25 años de la institución.

El Gobierno de Gualeguaychú reafirma su acompañamiento permanente a las instituciones educativas, entendiendo que fortalecer la educación pública es una inversión esencial para el futuro de toda la comunidad.

Municipalidad de Gualeguaychú

