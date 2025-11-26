 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale VIOLENCIA

Atacaron a una mujer con una piedra en el Parque Unzué

La víctima fue herida en la cabeza y pidió ayuda a la policía. En la zona se localizó a un hombre en situación de calle y podría ser el agresor.

26 Nov, 2025, 18:18 PM
Foto ilustrativa
Foto ilustrativa

Alrededor de las 12:00 horas de este miércoles, personal policial de Comisaría Quinta, en comisión por el Comando Radioeléctrico, se hizo presente en Parque Unzué, en la zona de camino Los Espinillos y Las Américas, tras ser alertado por un hecho de violencia.

 

En el lugar, los funcionarios entrevistaron a una ciudadana de 46 años, quien manifestó que mientras caminaba por el sector fue sorprendida por un masculino que le arrojó una piedra, impactando la misma en su cabeza. La víctima expresó desconocer la identidad del agresor.

 

De inmediato, el personal actuante realizó un rastrillaje por la zona, procediendo a la aprehensión del presunto autor, tratándose de un ciudadano de 45 años, en situación de calle.

 

El individuo fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía en turno, que impartirá las medidas a seguir en el marco de la causa iniciada.

Temas

VIOLENCIA

