¿Cómo ser cristiano en las redes sociales? el Padre Goyo brinda reflexiones desde su libro

El sacerdote, que está a cargo de la Basílica de Concepción del Uruguay, reflexionó en RADIO MÁXIMA que “las redes pueden ser una amenaza para la fe, y también un lugar para aportar otra cosa, pero quizás las redes están mostrando lo que nos pasa interiormente”.

Goyo propone mirar hacia adentro y a repensar nuestras reacciones en el mundo digital. “En las redes hay de todo, porque de todo hay en el corazón. En las redes hay gente rota”. El libro ya está disponible en la LIBRERÍA ÁGAPE, junto a la Catedral de la ciudad.

“Los invito a preguntarse qué está entrando en mi corazón, qué me está sucediendo y qué me genera el modo en el que uso las redes”, señaló el sacerdote, y agregó que la forma en la que respondemos a las redes habla más de nosotros mismos, que de lo que pasa afuera.

“Detrás de cada usuario anónimo, también hay otro, que habla desde él y desde lo que escucha. Eso está hablando más de él de mi, que desde el otro. ¿Desde dónde reacciono? Desde mis heridas o desde mis inseguridades. No está en el otro el problema, sino en mí, el camino de la reacción”, resaltó.

Goyo instó a observar la forma en la que las redes sociales nos interpelan. “¿Es cristiano lo que acabo de decir o escribir?”, se preguntó el sacerdote.

“Tenemos que apuntar hoy a la autenticidad, en el trabajo, en las redes. El cristiano tiene que ser auténtico y transparente”, finalizó.