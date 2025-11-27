Restauran el Jardín de Infantes Segunda Mamá mediante un trabajo conjunto entre Municipio y docentes

El Gobierno de Gualeguaychú, junto a las maestras de la escuela, avanzan en la puesta en valor del Jardín de Infantes Segunda Mamá, ubicado en el Barrio Francisco Ramírez (338), a partir de un trabajo articulado con la Provincia. La intervención en la institución educativa se desarrolla con mano de obra de cooperativas locales, mientras que la Dirección Departamental de Escuelas y la cooperadora aportan los materiales necesarios.

El frente del establecimiento cuenta con una pared dos alturas diferentes y encima una reja con malla sima fina, que se lavó para quitar hongos y se lijó en profundidad. Actualmente, la estructura recibe pintura de color verde para reforzar su protección y renovar la estética del ingreso.

Además, se interviene la pared ubicada debajo de la reja, que presenta un deterioro marcado. En ese sector se picó el revoque dañado, se rellenó y se aplicó uno nuevo. Sobre esa base se colocan materiales especiales como poximix, con el objetivo de lograr una superficie lisa y sin imperfecciones.

La terminación incluirá pintura látex para exterior, de color blanco. También existen sectores con ladrillos a la vista, que recibirán brikol para garantizar la impermeabilidad.

Las tareas abarcan el frente del jardín tanto por el interior como por el exterior, para asegurar mayor durabilidad y una mejora integral del espacio.

Antes del inicio de las obras en el frente, el Municipio realizó el mantenimiento de los juegos de la plaza que se encuentra frente al edificio.

Los juegos recibieron limpieza completa, lijado y pintura. Aquellos que se encontraban dañados fueron retirados y reemplazados.

En la misma línea, se reubicaron los tachos de residuos que estaban ubicados sobre el frente del jardín. Para optimizar las tareas de higiene urbana, se construyeron plateas de hormigón debajo de los basureros. Esta acción facilita la limpieza del sector y evita la acumulación de tierra y pasto debajo de los recipientes.

