“Esta temporada comienza con un gran desafío y enorme expectativa”, dijo Davico

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, participó este viernes del lanzamiento oficial de la temporada Verano 2026, que se realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires ante medios, emprendedores, empresarios y referentes turísticos.

El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y contó con la presencia del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni; y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, e incluyó la presentación de El Carpi como protagonista del verano entrerriano, junto con los spots de campaña y las redes sociales que seguirán el recorrido de la mascota oficial por toda la provincia.

Davico destacó la importancia de que Gualeguaychú integre la estrategia promocional provincial y valoró la oportunidad de presentar la propuesta local ante actores clave del sector. “Para nosotros, esta temporada comienza con un gran desafío y una enorme expectativa. Gualeguaychú se prepara para recibir a miles de visitantes con una oferta diversa, fortalecida y en crecimiento”, afirmó.

El Intendente subrayó que la ciudad ya está trabajando intensamente de cara al verano, con el Carnaval del País como uno de los eventos centrales. “Nos estamos preparando, primero y principal, para nuestra Fiesta Nacional. Estamos poniendo en valor el Corsódromo, realizando mejoras e inversiones importantes que van a elevar el nivel del espectáculo”, expresó.

Davico también remarcó la consolidación de otros atractivos que conforman la identidad turística de la ciudad: los viñedos, las playas sobre el río Gualeguaychú y el Uruguay, las reservas naturales, las termas y tantas propuestas que la ciudad ofrece y que cada día se potencian más. "Gualeguaychú crece gracias a la vinculación del sector público y privado, que sigue invirtiendo y apostando a esta industria tan importante como es el turismo”, señaló.

Con respecto a la apuesta provincial y la continuidad de la secuencia Modo Carpincho que inició en la temporada invernal, Davico celebró la decisión. “Me parece un personaje simpático, agradable y bien nuestro. Es una idea que combina lo autóctono con la tecnología y la inteligencia artificial. Es una síntesis de lo que somos: una provincia que conserva su naturaleza y sus costumbres, pero que al mismo tiempo trabaja para avanzar y posicionarse”, destacó.

La jornada estuvo acompañada también por el director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero, y un equipo municipal de promoción. La delegación llevó la propuesta turística de la ciudad y de la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur a la vía pública, participando de la activación callejera realizada en el microcentro porteño junto a la mascota oficial.

