Guale TIEMPO

Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas para este jueves

Chaparrones intensos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 75 km/h en el sur entrerriano, advierte el Servicio Meteorológico Nacional.

26 Nov, 2025, 19:46 PM

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el sur del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este jueves por la tarde.

 

 

De acuerdo al alerta, los departamentos de Islas del Ibicuy, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, Tala y Colón, serán afectados por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

 

Precauciones

 

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

 

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

TIEMPO

