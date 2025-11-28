 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale INCENDIO

Más de 10 hectáreas sembradas y una cosechadora, consumidas por el fuego. Mirá el video

El incendio ocurrió en un sector de un campo de trigo en Colonia El Potrero. Dos dotaciones de Pueblo Belgrano y una de Gualeguaychú trabajaron en el lugar.

28 Nov, 2025, 17:55 PM

Pasadas las 15 horas, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú concurre a la intersección de calles 11 y 4, en Colonia El Potrero, donde se desarrollaba fuego sobre una cosechadora y campo de trigo y rastrojo.

 

 

 

Móvil 29 y dos dotaciones de bomberos de Pueblo Belgrano trabajaron por más de dos horas en el lugar, donde se vieron afectadas unas 12 hectáreas y daños totales para la máquina cosechadora.

 

 

En el hecho resultó con algunas quemaduras en la cara el hombre que estaba trabajando en la cosechadora.

 

 

De repente, cuando vio el fuego, el empleado del campo no tuvo otra opción que arrojarse para no ser alcanzado por las llamas.

 

 

El fuego se expandió en 20 minutos y estuvo a punto de pasar el campo lindero.

Temas

INCENDIO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso