Más de 10 hectáreas sembradas y una cosechadora, consumidas por el fuego. Mirá el video

Pasadas las 15 horas, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú concurre a la intersección de calles 11 y 4, en Colonia El Potrero, donde se desarrollaba fuego sobre una cosechadora y campo de trigo y rastrojo.

Móvil 29 y dos dotaciones de bomberos de Pueblo Belgrano trabajaron por más de dos horas en el lugar, donde se vieron afectadas unas 12 hectáreas y daños totales para la máquina cosechadora.

En el hecho resultó con algunas quemaduras en la cara el hombre que estaba trabajando en la cosechadora.

De repente, cuando vio el fuego, el empleado del campo no tuvo otra opción que arrojarse para no ser alcanzado por las llamas.

El fuego se expandió en 20 minutos y estuvo a punto de pasar el campo lindero.