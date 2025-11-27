Detienen a un hombre que violó el arresto domiciliario y desarmaba en la vereda una moto robada

Personal policial de la Comisaría Octava fue alertado ayer, cerca de la medianoche sobre un hombre que se encontraba desarmando una motocicleta en la vereda de un domicilio, ubicado en el Barrio Molinari.

Al llegar al lugar, encontraron a un individuo, con un extenso prontuario delictivo en los barrios de la zona sur, acompañado por una joven. A la motocicleta le faltaban varios plásticos.

El hombre debía estar cumpliendo arresto domiciliario en el Barrio Guevara, lo que evidenció un claro incumplimiento de la medida dispuesta por la Justicia.

Tras realizar una inspección minuciosa, los efectivos verificaron que la motocicleta en cuestión, coincidía con la que había sido robada horas antes, en la madrugada, en la intersección de las calles Tropas y Cura Gordillo.

La Fiscalía en turno dispuso el traslado del detenido a la Jefatura Departamental, mientras que se ordenó el secuestro formal de la motocicleta.

Aseguran que el vehículo será entregado a su legítimo propietario una vez cumplidos los trámites correspondientes.