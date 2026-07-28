En semáforos de Gualeguaychú, radares controlan paso en rojo y giro a la izquierda. Aun no empezaron los cinemómetros

El subsecretario de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre, se refirió en RADIO MÁXIMA a la habilitación de radares y fotomultas en la ciudad. Indicó que los semáforos, ya controlan los pasos en rojo y los giros indebidos. En tanto que los cinemómetros, dispositivos que miden en tiempo real la velocidad de circulación de un vehículo, aun no fueron habilitados.

Son conocidos comúnmente como radares de velocidad. Izaguirre indicó que las máximas serán 40 y 60 dependiendo de la zona (Bvrd – Urquiza al oeste), mientras que el que está ubicado en el acceso sur, no forma parte de la competencia de la municipalidad, sino de provincia.

Con respecto a los radares o cinemómetros, el subsecretario manifestó que “no están todavía en funcionamiento, ni fiscalizando contravenciones con respecto a la velocidad”. Se prevé una fuerte campaña de prevención y concientización, antes de ponerlos en funcionamiento para anunciar dónde quedarán fijados los dispositivos de control.

“En Boulevard Pedro Jurado y en Urquiza al oeste, todavía no están funcionando”, aclaró el funcionario. En tanto, el cinemómetro que se encuentra en el ingreso a la ciudad por el Acceso Sur, no corresponde al estado municipal, explicó Izaguirre, porque se considera que ese tramo es una extensión de la ruta 16.

“Si hay algún cambio o alguna modificación, lo informaremos para que la gente esté prevenida, somos muy respetuosos de los tiempos para que el vecino y quienes nos visitan estén informados y que tengan la señalización especifica cuando cruzan por los lugares que están siendo controlados, esto es primordial y es parte del derecho que tiene el vecino a ser informado”, indicó Izaguirre al respecto.

En Bvrd. se deberá circular con máximas de hasta 40 km por hora, mientras que, en Urquiza al oeste, lo máximo permitido será 60. “Todo sabemos que no podemos seguir mirando para otro lado sino adecuar la vía de circulación y no seguir colocando lomos de burros. El vecino apela a solicitarlos para bajar la velocidad, pero este nuevo sistema también cumple un rol coactivo de las personas que pretenden tomar la vía pública como si fuera de ellos”, indicó Izaguirre.

En otro orden, el funcionario aclaró en relación a los recursos recaudados, que el convenio del control de velocidad a través de los cinemómetros se realiza entre la Policía de Entre Ríos y la municipalidad, por lo que “los recursos estarán repartidos de acuerdo a lo que está firmado en el convenio”. Asimismo aclaró que el documento también está validado por el Concejo Deliberante.

Motocicletas

Respecto a la circulación de motos en exceso de velocidad, el funcionario indicó que se realizaron trabajos en conjunto con la Policía de Entre Ríos, y señaló que se logró bajar la conflictividad de los conductores de moto que realizaban distintas maniobras en contravención en la vía pública. El funcionario recordó que estas contravenciones también están tipificadas como delitos en la vía penal.