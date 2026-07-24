El ex policía Mauricio Gómez ingresó a la UP9 a cumplir su condena. Saldría en el 2042

La causa caratulada como “Homicidio agravado por tratarse su autor de un miembro de las fuerzas de seguridad en abuso de sus funciones”, tuvo su primera condena en Gualeguaychú luego de un segundo juicio por jurados, al haberse declarado nulo el primero por falta de unanimidad.

El lugar del hecho

El caso se inició el 9 de octubre de 2019 cuando el sargento Mauricio Gómez disparó a Iván Pérez desde una distancia de casi 100 metros, impactándolo en la nuca mientras huía por un presunto robo. La fiscalía y la familia calificaron el hecho como un caso de "gatillo fácil" y abuso de funciones.

Mauricio Gómez e Iván Pérez

Tras un primer juicio en 2021 que quedó nulo por falta de unanimidad, un segundo jurado popular declaró culpable a Gómez por homicidio agravado. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó en marzo de 2026 la condena a 17 años de prisión efectiva, modificando el régimen de libertad con restricciones que tenía el imputado.

Finalizadas las instancias judiciales y ratificada la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, dictada en diciembre de 2023, el ex policía comenzó a cumplir su condena en la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero.

Computado el tiempo que estuvo detenido y luego con restricciones, Gómez saldría en libertad en el mes de febrero del año 2042.

Temas JUDICIALES