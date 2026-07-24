 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale JUDICIALES

El ex policía Mauricio Gómez ingresó a la UP9 a cumplir su condena. Saldría en el 2042

Condenado a 17 años de prisión efectiva por la muerte de Iván Pérez, el ex funcionario policial comenzó a cumplir su condena una vez finalizadas todas las instancias judiciales que confirmaron la sentencia.

24 Jul, 2026, 20:47 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

La causa caratulada como “Homicidio agravado por tratarse su autor de un miembro de las fuerzas de seguridad en abuso de sus funciones”, tuvo su primera condena en Gualeguaychú luego de un segundo juicio por jurados, al haberse declarado nulo el primero por falta de unanimidad.

El lugar del hecho
El lugar del hecho

 

El caso se inició el 9 de octubre de 2019 cuando el sargento Mauricio Gómez disparó a Iván Pérez desde una distancia de casi 100 metros, impactándolo en la nuca mientras huía por un presunto robo. La fiscalía y la familia calificaron el hecho como un caso de "gatillo fácil" y abuso de funciones.

Mauricio G&oacute;mez e Iv&aacute;n P&eacute;rez
Mauricio Gómez e Iván Pérez

 

Tras un primer juicio en 2021 que quedó nulo por falta de unanimidad, un segundo jurado popular declaró culpable a Gómez por homicidio agravado. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó en marzo de 2026 la condena a 17 años de prisión efectiva, modificando el régimen de libertad con restricciones que tenía el imputado.

 

Finalizadas las instancias judiciales y ratificada la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, dictada en diciembre de 2023, el ex policía comenzó a cumplir su condena en la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero.

 

Computado el tiempo que estuvo detenido y luego con restricciones, Gómez saldría en libertad en el mes de febrero del año 2042.

Temas

JUDICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso