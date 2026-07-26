Cierre de la Feria Internacional del Libro: conocé el programa para este domingo

Programa de la 3° Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú para este domingo

26 de Julio 2026

SALÓN FRAY MOCHO – TEATRO DEL PUERTO

Presentaciones de libros cada 20 minutos

DOMINGO 26

12:00 – Empiria – María Agustina Irigoytia

12:20 – Cicatrices de oro II – Griselda Elena Durán

12:40 – Tras la huella y El umbral de la verdad – Mónica Quilindro

13:00 – El país de los gurises – Diego Fernando Quiroga

13:20 – La historia debajo de tu historia – Nancy Pellegrineschi

13:40 – Bichiversos – María Lorena Carraza

14:00 – A Corazón Abierto – Fernando Gabriel Fernández

14:20 – Un Cóndor en Vuelo – María Paulina Lemes

14:40 – El Entrerriano Borges – Víctor Hugo Acosta

15:00 – La rebelión de los mandriles – Nicolás Papalia

15:20 – Laberinto de espejos – Lucrecia Marcela Basile

15:40 – Las ovejas – Oscar Daniel Duarte

16:00 - Querido viejo: poemas de un hijo a su padre - Guido Chapedi

PROGRAMACIÓN GENERAL – ESCENARIO OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE

DOMINGO 26

11:00 – Conversatorio homenaje al maestro Yamandú Cristoforone – Milka Shannon y Silvio Mussini

En el marco del 5º Certamen Literario del Rotary Club Costa del Inmigrante Colonia.

11:40 – Neurodiversidad: comprender para incluir – Lic. Luciana Maistrello

¿Qué significa tener un enfoque neuroafirmativo y por qué es importante más allá del ámbito de la salud o la educación?

12:20 – El Sacrificio de las Espinas – Nora Zorzoli y Hugo Barreto

Autores de la saga policial más extensa de la literatura argentina contemporánea.

13:00 – Astrología y escritura creativa “Lápiz Astral” – Paula Genoni

Escribir a través de la energía de los signos zodiacales.

13:50 – ¿Cómo nos vemos en el espejo del río?

Narrativa y poesía de hoy en el Río de la Plata.

Coloquio entre editores independientes de Uruguay y Argentina.

Participan: Noelia Viqueira (Deletreo Ediciones), Gonzalo Baz (Pez en el Hielo), Fernanda Varino (Isla Libertad Editora) y Gretel Schroeder (La Ventana Ediciones).

14:30 – Me persigue una trompa – Valeria Kunzle

Conversatorio sobre el enojo y las herramientas para reconocer y acompañar las emociones.

15:10 – El libro de las horas – Sol Rosales

Aprender las horas, reconocer rutinas a través de escenas cotidianas y relojes analógicos ilustrados.

15:40 – “Yo sin vos”. Narrativa y violencia de género – Luciana Fernández Blanco

Charla y conversatorio sobre escritura y violencia de género, abordando la narrativa como herramienta de reflexión, visibilización y transformación social.

16:20 – Carnaval de Limassol (República de Chipre)

Videoconferencia con Stelios Gerogiades, directo desde Chipre sobre el prestigioso carnaval y sus tradiciones.

17:00 – Ecos de Venecia

Intervención artística y desfile de vestidos de inspiración veneciana.

Diseño y confección: Juan Luca.

17:30 – Alfabetizar el Silencio – Norma Lugo

Presentación del Método ORIGEN para descubrir nuevos canales de comunicación en la discapacidad.

¿Cómo te comunicás cuando no usás las palabras?

19:00 – El Castillo de Eloisa

Cierre de la feria.

TALLERES

Teatro del Puerto:

Bitácora de viaje – Gervasio Monchietti

Taller de encuadernación.

Sábado 25 y domingo 26 – 14:00 a 16:00 h

JUEGO LITERARIO

Décimas: matemática y poesía

Juego literario inspirado en la décima espinela que propone crear poesía de forma lúdica y colectiva mediante cartas, combinando tradición, creatividad y participación en una experiencia divertida.

Domingo 26 – 15:00 h

ESPACIOS Y PROPUESTAS PERMANENTES

Área de Malvinas

Pasado y presente de Malvinas conjugados en una misma muestra, con un recorrido histórico a través de fotos, diarios del 82, objetos de veteranos y materiales de las Islas.

Museo Vivo de la Corneta Murguera – “El Latido del Barrio”

Espacio expositivo permanente que recorre la historia de la murga y la ciencia detrás del instrumento.

Incluye talleres abiertos de luthería, clínica de ejecución y escritura con sátira murguera.

Museos Municipales presentes:

Museo Casa de Haedo

Museo de la Memoria Popular

Museo Azotea de Lapalma

Museo Ferroviario Enrique Aagaard

Museo del Carnaval

Museo Casa Natal Fray Mocho

Con actividades interactivas durante toda la feria.

Biblioteca Sarmiento

Espacio institucional dentro de la feria.

Ajedrez a cargo de la Dirección de Deportes

Actividad abierta durante toda la feria.

Espacio Gastronómico

Nos acompañan en esta edición: Carpa Azul, Dolce Voglia, Piacere, Café Bolívar y StopFiambre. Además, estará Candy Fun, espacio dedicado a niños con actividades y una variada propuesta gastronómica.

El evento cuenta con la presencia de Gchu Tv, el Streaming perteneciente a la Cooperativa Electrica.

La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú ofrece una programación amplia y diversa que integra literatura, pensamiento, arte, formación, juego y encuentro, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

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