Comenzó la reconstrucción del ingreso al predio del ex Frigorífico

El Gobierno de Gualeguaychú puso en marcha esta semana la renovación del ingreso y de un tramo de la calzada interna del predio del ex Frigorífico, luego de que el pavimento articulado existente presentara numerosos baches y comenzara a hundirse en distintos sectores.

Ese acceso es el único que permite llegar a los talleres y al resto de las dependencias municipales que funcionan en el predio, motivo por el cual se decidió intervenir de manera inmediata.

En total se levantaron 220 metros cuadrados de adoquinado, y debajo se halló una importante presencia de arena y barro, lo que generaba hundimientos continuos en varios sectores y un socavamiento progresivo desde la base.

Los trabajos que se realizarán consisten en la compactación de la superficie más baja. Luego se hará el aporte de suelo con brosa y cemento; se continuará con la colocación de un hormigón de limpieza —como se hizo en la reconstrucción de calle Andrade, entre Rucci y Rocamora—, y finalmente se hará la incorporación de arena de asiento para la reposición final de los adoquines.

Los adoquines articulados que fueron retirados ingresaron en un proceso de restauración: cada pieza se limpiará de manera individual, se le retirará el barro y luego se colocará nuevamente en su lugar.

Prensa municipal

Este tipo de intervenciones excede lo meramente estético, debido a la condición de Paseo que tiene el lugar, dado que por tratarse del único ingreso al predio, la readecuación del suelo garantiza una circulación segura y sin interrupciones hacia los talleres y las distintas dependencias municipales que allí funcionan a diario.

Lo cierto es que al atacar el problema desde la base —y no solo reponer la superficie—, se evita que los hundimientos vuelvan a repetirse a corto plazo, lo que representa un ahorro de recursos a futuro. A la vez, con la recuperación de los propios adoquines, en lugar de su descarte, también se responde a un criterio de uso racional de los materiales existentes y de los fondos de las arcas municipales.

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