El hombre de los inodoros: fue demorado e identificado cuando llevaba uno al hombro

“Fuimos víctimas de robos y destrozos en la cancha de fútbol 11. Nos robaron 3 inodoros (ferrum y capea), 1 lavatorio (capea) , y nos rompieron 4 inodoros. Les pedimos por favor si tienen alguna información, comuníquense con nosotros. Gracias. C.S.D. Pueblo Nuevo”, compartieron integrantes de la comisión en su cuenta de Facebook. Tiempo después y con la imagen de una persona, contaron que cuando se llevó el último alguien lo vio en Costanera sur con el inodoro al hombro, les avisó y con la intervención policial, se pudo recuperar al menos uno.

La información policial relata que “en horas de la noche del sábado, personal de Comisaría Segunda intervino en la zona de Costanera Sur, en el marco de una denuncia por la sustracción de sanitarios.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron informados por personas vinculadas al Club Pueblo Nuevo que tenían demorado a un hombre de 38 años, quien llevaba consigo un inodoro que habría sido sustraído.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro del elemento para su posterior restitución a la damnificada y la correcta identificación del masculino, quien quedó supeditado a la causa”.

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