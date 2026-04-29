“En el rubro supermercados se acabó la compra del mes, incluso la compra de la semana”

Juan Vignatti, integrante del Centro de Defensa Comercial Gualeguaychú, analizó en RADIO MÁXIMA que “hoy el precio manda”, y remarcó que “en los supermercados se acabó la compra del mes, hoy es la compra del día a día”.

Entre los rubros más golpeados, mencionó el de la construcción, y entre los que han tenido un leve aumento, nombró a las farmacias.

“Nosotros como Centro tenemos CAME que nos agrupa y nos pasa un informe, y nos informa menos 4 con respecto al mes pasado y 1.6 de caída, pero en todos los rubros. De siete rubros, cinco tienen caída y dos están con números levemente verdes, pero verdes al fin, como las farmacias… Materiales de construcción está complejo, no ha levantado. Obras públicas y el dólar alto hacen mover la actividad…y eso no ocurre”, explicó Vignatti.

El comerciante subrayó que “hoy el precio manda, es una variable determinante, la gente recorre, busca… Los precios en líneas generales están bastante quietos, por ahí hay alguna suba del 1 al 2 por ciento”.

Explicó que “se acabó la compra del mes, y en muchos casos se acabó la compra de la semana. Hoy es la compra del día a día, de lo que falta, y se nota que no está más ni el mediado de mes, ni el principio de mes…por ahí arranca muy tibio el mes, después se recupera y después se enfría”.

Ante una consulta, manifestó Vignatti que “en el rubro alimenticio es muy marginal lo que hay importado, casi no se ve. Por ahí lo que se llama delikatessen…por ahí algún dentífrico, maquinitas de afeitar, no sé por qué canal entran… pero competir con la industria alimenticia argentina es complejo”.

Hizo saber asimismo que “hoy se está acomodando mucho la producción de las empresas a las previsiones de venta, hoy se produce lo que se planifica vender en este contexto de menores ventas…”.