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Guale HECHO GRAVE

Tienen pedido de captura los dos jóvenes de 19 años que habrían disparado contra uno de 17

Pese a los allanamientos realizados el sábado, aún no han sido localizados los supuestos autores de los tres disparos que recibió un joven de 17 años. La víctima se recupera en el hospital. La causa es tentativa de homicidio.

26 Abr, 2026, 20:51 PM

El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana del sábado, con un joven herido en la calle, en la zona de Quijano y 10 de Junio. Vecinos llamaron a la policía y alertaron sobre los disparos y una persona herida tendida en el suelo.

 

Una vez trasladado el joven al hospital, fue sometido a cirugía con una lesión grave por fractura de tibia a raíz del disparo en una de sus piernas, mientras que otros dos disparos que presentaba a la altura de la ingle no revestían gravedad ni compromiso de vida. La víctima tiene 17 años y se recupera en sala en el hospital Centenario.

 

Horas después de la intervención policial, el fiscal Jorge Gutiérrez a cargo de la investigación, solicitó tres allanamientos que se realizaron en los barrios Totó Irigoyen y Los Espinillos y un tercero en la zona de Primera Junta y Federación, resultando de los mismos el secuestro de un automóvil que habría sido señalado como la movilidad de los autores de disparos, además de teléfonos celulares, más de tres millones de pesos en efectivo, droga y plantas de marihuana. Por la tenencia de estupefacientes y supuesta comercialización se detuvo a un joven de 22 años y se identificó a una mujer de 39 años, pero no se ubicó a las personas buscadas.

 

Ambos tienen 19 años y pedido de captura por tentativa de homicidio. Residen en la ciudad, uno de ellos en el barrio Toto Irigoyen y el otro en la zona de Primera Junta y Federación. El joven herido es del barrio 348.

 

Desde la Departamental Gualeguaychú se informó que continúa la búsqueda de los mismos, librando los pedidos a las distintas dependencias policiales de la ciudad y la provincia.

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