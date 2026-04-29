Organizan el operativo de tránsito por el recital de La Renga: zona habilitada para los colectivos

El director de la Agencia de Seguridad de la Municipalidad, Esteban Izaguirre, dijo en RADIO MÁXIMA que para el recital de La Renga se espera la llegada de “unos cien colectivos”, y brindó detalles sobre las calles habilitadas para el ingreso y el estacionamiento.

“Unos 60-80 colectivos ingresarán por el Acceso Sur, continuarán por Artigas-Del Valle, girarán en Eva Perón-Pellegrini, van a girar y ahí van a quedar listos, apuntando a la salida para cuando termine el evento, entre Eva Perón y el Corsódromo”, indicó.

Agregó que “si no da el espacio para los colectivos que puedan llegar a venir, vamos a continuar por calle Estrada, siempre utilizando la mano norte, la doble calzada ida y vuelta. La que sale hacia el oeste es la que se va a ocupar, entre Eva Perón y el corsódromo, continuando por la Estrada. ¿Por qué ese lugar? Porque no hay vecinos, hay algunos comercios, y esto es importante para la tranquilidad”.

Dijo también que “además se marcó un trayecto peatonal por la Avenida Parque hacia el lado del puerto. Ahí hay un evento el fin de semana, así que estará cortado ese sector. Los vamos a derivar por Tiscornia y Costanera hacia Astra en Boulevard De León”.

Manifestó asimismo que “tenemos conocimiento de que van a venir otros colectivos y van a ir a campings del Parque Unzué, ahí también se los va a ubicar, estamos hablando de 30 a 40 colectivos más”.

Tránsito en la zona

“Es un evento grande, para el cual se va a empezar a trabajar desde las primeras horas del sábado. A la mañana se empieza con el armado, por lo cual va a estar vedada la circulación en el Boulevard De León hasta el camino de la Península, sería todo el Boulevard en ambas manos”, precisó. El nuevo complejo Astra donde se hará el recital, se encuentra sobre el Boulevard De León.

Agregó Izaguirre que “una vez que empiece el operativo, a las 16-17 horas hasta que termine el evento, el límite para la circulación de vehículos particulares será por Patico Daneri. También se podrá circular por Camino de la Península. Va a haber un retén para limitar la circulación hacia el Camino de la Península, pero ahí hay vecinos, hay campings y está Solar del Este. Las calles San Juan e Ituzaingó estarán vedadas para la circulación vehicular, pero autorizadas para la peatonal”.

Indicó también que “las cuestiones de seguridad, en la parte operativa interna estará a cargo de la Policía de Entre Ríos”.

“Los vecinos quedarán dentro del esquema, pero tendrán la posibilidad de entrar y salir sin problemas”, expresó.

Esteban Izaguirre destacó que “desde el municipio brindaremos el apoyo necesario para que todo se desarrolle con normalidad. Nosotros queremos que se hagan eventos masivos. Siempre hay una cuestión positiva y negativa. La negativa es que obviamente va a estar vedada la circulación en toda esta zona. Nosotros tenemos todo pronto y hemos realizado distintas reuniones, el jefe de Gabinete ha estado a la cabeza de la relación del municipio con la Productora, para tratar de que todo salga como tiene que ser”.

Anticipó que “en Pueblo Belgrano van a hacer un desvío en la Curva de Fiorotto, para restringir el tránsito hacia Gualeguaychú durante ese período”.

Remarcó también que “nosotros tenemos experiencias como La Renga la vez anterior, cuando vino el Indio Solari…ahora se estima la llegada de entre 15 a 20 mil personas. Hay que tener en cuenta que la vez anterior cuando vino La Renga, no tocaba desde hace un tiempo. Ahora ya realizó dos presentaciones en Capital Federal”.