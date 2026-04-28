Falleció el reconocido pediatra José Luis Santarelli

Los restos serán cremados este miércoles a las 17 en el Crematorio Privado Gualeguaychú. El servicio es sin velatorio, se informó desde la empresa fúnebre.

Santarelli se graduó a los 21 años, en la Universidad de La Plata, estudió la primaria en un colegio católico y el secundario en el colegio nacional de Quilmes. Tras obtener su título habilitante, fue convocado por un profesional amigo, ginecólogo, quien necesitaba su aporte desde la pediatría, en la ciudad, y decidió venir a Gualeguaychú, junto a su compañera de vida.

“Empecé trabajando en el AGOS”, recordó. Hasta hace poco tiempo, quienes alguna vez, fueron sus pequeños pacientes, ya tienen entre 40 y 50 años de edad, y llevaron también a sus propios hijos, para la atención con el doctor. En mayo del año pasado, Santarelli anunció en RADIO MÁXIMA que dejaba la pediatría para dedicar más tiempo a su familia.

“No dejo de ser médico, lo seré hasta el último día”, expresó en aquella entrevista José Luis Santarelli, quien también fuera concejal por el radicalismo alfonsinista y un reconocido fanático de Racing.