Quedaron detenidos dos jóvenes por el caso del chico de 17 años atacado a balazos

En el marco de legajo iniciado y caratulado por Tentativa de Homicidio, relacionado a un hecho ocurrido el pasado sábado 25/04/2026, donde un ciudadano resultara herido por arma de fuego, en la fecha se concretó la detención de dos personas de sexo masculino de 24 y 23 años, sobre quienes pesaba pedido de detención.

Aproximadamente a las 10:10 horas de este miércoles, las dos personas sindicadas como posibles autores se presentaron ante la Magistratura.

Por tal motivo y a solicitud del fiscal interviniente, personal policial se apersono en sede judicial para proceder a la aprehensión de los mismos.

Posteriormente, fueron trasladados a Jefatura Departamental, donde quedaron alojados en calidad de detenidos a disposición de la Fiscalía interviniente, previa diligencias administrativas correspondientes.

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