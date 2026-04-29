La mayoría de los comercios no abrirá el 1° de mayo en Gualeguaychú

En el Día del Trabajador, los negocios con empleados permanecerán cerrados, mientras que los comercios de origen extranjero podrían atender. La medida fue confirmada por comerciantes en Radio Máxima.

Una encuesta comercial realizada por el móvil de la radio, indica que abrirán algunos comercios del rubro alimentos, pero no los supermercados.

Sin embargo, sí abrirán sus puertas los comercios administrados y en muchos casos atendidos por comerciantes chinos y bolivianos.

La tendencia es que la mayoría de los comercios que tienen empleados, no abrirán sus puertas, pero sí lo harán algunos que son atendidos por sus dueños.

Cabe recordar que este viernes 1º de Mayo no habrá escuelas, ni bancos, ni administración pública, además de la adhesión de la mayoría de los comercios.