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Guale VIOLENCIA FAMILIAR

Está muy grave el hombre herido con arma blanca por un joven de 17 años

La herida cortopunzante fue a la altura del pecho y la víctima, de 27 años, se encuentra en estado crítico, en terapia intensiva. El joven que hirió a la pareja de su madre tenía restricción de acercamiento al hogar y está prófugo.

27 Abr, 2026, 14:20 PM

Personal de Comisaría Tercera intervino en un hecho de violencia familiar ocurrido el sábado en horas de la noche, en un domicilio de calles Juan B. Justo casi Misiones.

 

En el lugar, la policía se entrevistó con una mujer de 36 años de edad, quien manifestó que momentos antes, su hijo, un menor de 17 años, pese a contar con medidas vigentes y en el marco de un conflicto de larga data, se hizo presente en el domicilio y mantuvo una discusión con la pareja de la entrevistada.

 

Como consecuencia del conflicto, originado por un reclamo, el menor habría lesionado al masculino con un arma blanca, provocándole una herida punzocortante a la altura del pecho, para luego darse a la fuga.

 

El lesionado fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Centenario, donde se le diagnosticó una lesión cortante penetrante en región pectoral media, siendo ingresado de manera inmediata a quirófano en estado crítico.

 

Se dio intervención al fiscal en turno.

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