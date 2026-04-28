Le cocinaba fideos a su nieto y se le incendió la cocina: intervención de Bomberos

En la mañana de este martes, se produjo el incendio en la cocina de una vivienda ubicada en calle Héctor Irigoyen, entre Sobral y Maestra Piaggio.

El hecho ocurrió cuando Estela, una mujer chaqueña que llegó a visitar a su familia, se puso a cocinar fideos con salsa que le había pedido su pequeño nieto.

“Mi nieto me pidió fideos, me puse a hacer la salsa y me fui al lavadero y sentí como un golpe, y me di cuenta de que la cocina se había prendido fuego, yo estaba como a 30 metros”, relató Estela en RADIO MÁXIMA.

“Justo pasó una vecina y le grité para pedir auxilio y los vecinos se cruzaron, como no soy de acá no conozco a nadie, me pedían matafuegos pero yo recién vine, no conozco bien dónde están las cosas de la casa, yo vivo en Chaco y vine de visita”, agregó.

“Hay una garrafa de 10 kilos, y había una hornalla prendida, no sé si pierde la garrafa o la cocina. El fuego quemó unas ollas pero no se fue para arriba, se fue para el comedor y quemó una campera y unos apuntes porque mi hija estudia”, contó la mujer luego del susto sufrido.

Ayudaron los vecinos y personal de Comisaría Cuarta, y tomó intervención el móvil 38 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.