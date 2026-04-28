Hospital Centenario y CUCAIER avanzan en acciones para fortalecer la donación y el acceso al trasplante

El encuentro estuvo orientado a fortalecer la articulación de acciones vinculadas a la procuración y trasplante de órganos, células y tejidos, promoviendo procesos de calidad, eficiencia y mayor accesibilidad para la población.

La Dra. Andrea Martins, directora del nosocomio, destacó:

“Es fundamental continuar trabajando en concordancia con el Ministerio de Salud, fortaleciendo el sistema sanitario y garantizando prácticas seguras y de calidad para nuestra comunidad”.

Durante la jornada también se puso en valor el rol de CUCAIER como organismo de referencia en la planificación, promoción y fiscalización de estas prácticas, así como su objetivo de integrar los procesos de donación y trasplante en todo el sistema de salud provincial, bajo principios de equidad, transparencia y sustentabilidad.

Participaron del encuentro, junto a la directora del hospital, la Lic. Rosana Dappën, Jefa del Departamento CUCAIER y Zulma Corona, Coordinadora operativa.

Asimismo, además de la reunión con las autoridades, se llevó a cabo un encuentro con el equipo del hospital que desde hace años se encuentra comprometido con los operativos de procuración, donde se reforzaron lineamientos de trabajo para garantizar intervenciones exitosas. Participaron: El Dr. García Juan, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Lic. González Belén, Lic. Egui Silvia y Lic. Romero Diego.

Donar órganos: un acto que salva vidas

En el marco de esta articulación, se remarcó la importancia de la donación de órganos y tejidos como una política de salud pública fundamental, que permite salvar y mejorar la calidad de vida de muchas personas.

En Argentina, la Ley 27.447 establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes, salvo que hayan dejado constancia expresa de su voluntad en contrario.

¿Cómo ser donante? Paso a paso

✔ Informarse sobre la donación de órganos y su importancia, contactándote al 3434 52-3376

✔ Expresar la voluntad (afirmativa o negativa)

✔ Comunicar la decisión a familiares y personas cercanas

✔ Registrar la voluntad en los canales oficiales (por ejemplo, al tramitar el DNI o a través de los registros habilitados)

El Hospital Centenario reafirma el compromiso de continuar promoviendo la información y concientización sobre la donación, entendiendo que el acceso al trasplante es posible gracias al trabajo coordinado del sistema de salud y a la solidaridad de la comunidad.

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