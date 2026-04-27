Martín Fierro como mejor maquillador para Gervasio Larrivey: “Estoy muy feliz”

En la entrega de premios Martín Fierro de la moda, Gervasio agradeció con las siguientes palabras:

Gracias APTRA…dos palabras que jamás en la vida pensé que iba a pronunciar.

Tengo mucha gente a la que agradecerle, seguramente me olvide de mucha gente.

Lo quiero compartir con todos mis colegas, sobre todo los del interior, se lo quiero dedicar a mi familia, a mis papás que deben estar en Gualeguaychú muy emocionados en estos momentos.

Quiero dedicárselo a la memoria de mis dos grandes maestros, Juan Carlos López y Elena Sattino, que ya no los tengo pero que me acompañan todos los días de mi vida

Este premio es para todo el equipo que no está detrás mío, que está al lado mío siempre trabajando.

Para todos mis amigos, para mi marido…siempre digo que de tu mano puedo todo.

A todas las empresas que me han acompañado y me han apoyado.

Y se lo quiero dedicar muy especialmente al doctor Juan Carlos Muñoz, que hace cinco años me salvó la vida y me prometió que me faltaban muchas cosas por hacer, y mire doc… tenía razón

Si de seguir soñando se trata, en una semana voy a inaugurar el estudio escuela más hermoso de este país. Iván, quiero ir a Pasapalabra, ya te digo

Esto se va a Entre Ríos a desfilar en el autobomba por todo el pueblo

Muchísimas gracias, estoy muy feliz