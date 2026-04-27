Realizan vacunación antigripal y atención de consultas en el Mercado del Munilla

Hernán Melo, coordinador del CAP señaló para el móvil de RADIO MÁXIMA que, el abordaje territorial, también incluye el acompañamiento de profesionales en obstetricia, clínica medica, enfermería, psicología y odontología. Para hoy se prevé una atención hasta pasadas las once horas, según la demanda de la comunidad.

En tanto que la atención en los CAPS, se extiende hasta las 19 horas.

“Estamos haciendo el control de niños sanos, de dengue. Estamos entregando folletería, y la vacunación. La estamos acercando al barrio porque hay personas que no se pueden acercar al centro de salud, entonces nos acercamos nosotros”, expresó.

El personal está vacunando a personas mayores de 65 años, o menores de esa edad, con certificado médico.

Entre los controles que realiza el personal de salud, se encuentran, peso y talla y controles bucales. En caso de detectar situaciones puntuales, se asigna además, un turno para profundizar los controles.

“Es una gran oportunidad, puede venir cualquier vecino, no solamente del barrio”, indicó Melo.