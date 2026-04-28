El Gobierno de Gualeguaychú construye los nuevos desagües del barrio Don Pedro

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, puso en marcha un plan de mejora del sistema de captación de aguas pluviales en el barrio Don Pedro; trabajos que comenzó a ejecutar esta semana con personal y maquinaria municipal desplegados sobre el terreno.

La intervención comprende dos sectores distintos del barrio, donde se construyen entubados subterráneos que canalizarán el escurrimiento superficial del agua de lluvia de manera eficiente y controlada.

Los trabajos incluyen además la excavación de zanjas y la construcción de nuevos desagües, complementados con la nivelación de los canales existentes para garantizar un flujo constante que elimine el riesgo de desborde.

En el lugar se trabaja con una excavadora con oruga de gran porte y capacidad de excavación profunda, una pala cargadora frontal y un camión volcador para el retiro del material extraído, mientras que cuadrillas de operarios municipales acompañan el avance de cada etapa con herramientas manuales y tareas de medición y replanteo.

El barrio Don Pedro es una zona residencial y de quintas próxima a la Ruta Nacional 14, que alberga entre 80 y 150 familias entre residentes permanentes y quienes la frecuentan los fines de semana, y que en los últimos años registró un crecimiento inmobiliario sostenido.

Ante precipitaciones abundantes, el sector quedaba ante problemas importantes, e inclusive en algunas ocasiones incomunicado, con serias dificultades tanto para la circulación de sus habitantes como para el acceso de servicios de emergencia como ambulancias y móviles policiales.

Una vez concluidas las tareas, los vecinos contarán con una infraestructura de drenaje que reducirá de forma sustancial la acumulación de agua en calles y accesos.

La resolución del drenaje urbano en zonas periféricas y de quintas suele ser postergada frente a otras prioridades, pero representa una de las obras con mayor impacto directo en la calidad de vida cotidiana porque no solo protege bienes materiales y propiedades, sino que garantiza que ningún vecino quede aislado de la ciudad ni privado de atención médica urgente por culpa del agua.

Mantenimiento vial en el barrio Don Pedro

Durante diciembre del año pasado, el barrio Don Pedro recibió una serie de intervenciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y a mejorar las condiciones de circulación interna, luego de diversas acciones que se concentraron sobre el entramado barrial y apuntaron a resolver problemáticas asociadas al desgaste natural de las calzadas de suelo natural.

El esquema de trabajo incluyó mantenimiento vial con aportes de materiales, una metodología que permite recuperar superficies, consolidar trazas y extender la vida útil de calles que no cuentan con pavimento.

En ese marco, se realizó un repaso general de las arterias del barrio y se incorporó broza como material de refuerzo, con el objetivo de mejorar la capacidad portante de las calzadas y garantizar una circulación más segura, tanto para vehículos particulares como para servicios esenciales.

En este sentido, la distribución del material se ejecutó de manera uniforme, atendiendo las pendientes y el estado previo de cada tramo.

De forma complementaria, se llevó adelante el perfilado integral del sector, una tarea que consiste en el nivelado y conformación de la calzada mediante el uso de maquinaria pesada, entre ellas una motoniveladora de gran porte, que permitió corregir irregularidades, ordenar bordes y definir escurrimientos adecuados.

Además de optimizar la circulación, el trabajo técnico sobre estos suelos resulta también clave para optimizar el comportamiento de las calles frente a lluvias intensas y tránsito sostenido.

Municipalidad de Gualeguaychú