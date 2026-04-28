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Guale Cultura

Navarro seguirá como presidente de la biblioteca Rodolfo García

La biblioteca popular “Rodolfo A. García” renovó su Comisión Directiva para el período 2026-2028

28 Abr, 2026, 19:23 PM

Durante la Asamblea General Ordinaria realizada este lunes 27 de abril, y cumplidas las formalidades estatutarias, la Biblioteca Popular “Rodolfo A. García”, renovó la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2026-2028, que quedaron conformadas de la siguiente manera:

 

Presidente: Guillermo C. Navarro

Vicepresidente: Liliana Lound

Secretaria: María Rosa Herlax

Prosecretaria: Yemina A. Márpez

Tesorera: Stella M. Mené

Protesorera: Melisa Apesteguía

 

Vocales titulares:

1 Andrés Camejo

2 Lucas Tagnani

3 Anita Elena Corvalán

 

Vocales suplentes:

1 Macarena Troncoso

2 Santiago Díaz

3 María Agustina Irigoytía

 

Comisión Revisora de Cuentas:

 

Titulares:

1 Elsa Olivera

2 Elena Solari

3 Claudia A. Fiorotto

 

Suplentes:

1 Juan A. Navarro

2 Jorge Sánchez Negrete

3 Diana M. Montesdeoca

 

También se aprobó la memoria descriptiva y balance, inventario, gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio económico clausurado el 31/12/2025.

De esta manera, Guillermo Navarro continuará al frente de la institución por otros dos años, gracias a la renovación de la confianza por parte de los integrantes de la Comisión Directiva y de los socios.

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