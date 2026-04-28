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Guale POLICIALES

Los sorprendieron dentro de una obra en construcción y quedaron detenidos

Dos hombres de 29 y 30 años fueron detenidos en la noche del lunes luego de ser encontrados dentro de una obra en construcción sin autorización, en la zona de Irigoyen y Jujuy.

28 Abr, 2026, 14:46 PM

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30, cuando una vecina alertó al Comando Radioeléctrico por ruidos sospechosos provenientes del predio.

 

Al llegar, efectivos de Comisaría Cuarta constataron que el lugar estaba cerrado con chapas, por lo que debieron trepar para ingresar. Una vez en el interior, encontraron a los dos hombres, quienes no pudieron justificar su presencia.

 

Ante esta situación, ambos fueron detenidos en el lugar y trasladados a sede policial.

 

La Fiscalía en turno tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones correspondientes.

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