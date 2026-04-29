Por el Día del Trabajador, el viernes no habrá servicio de recolección de residuos

El viernes 1° de mayo, por el Día Internacional de los Trabajadores, no habrá servicio de recolección de residuos, ni diurno ni nocturno.

El servicio se retomará de la siguiente manera: el diurno se normalizará el sábado a partir de las 6 de la mañana; mientras que el nocturno lo hará el sábado a partir de las 17 horas.

Si bien el sábado es el día en que usualmente no hay recolección nocturna de residuos, este servicio que se llevará a cabo luego del Día del Trabajador tiene como objetivo de que no pasen tantas jornadas sin que se ejecute el servicio.

Por su parte, los dos Centros de Transferencias estarán cerrados el viernes, pero volverán a abrir sus puertas el sábado por la mañana.

Días y horarios de recolección

Recolección diurna:

Orgánicos: lunes, miércoles y viernes.Inorgánicos: martes, jueves y sábados.Patogénicos domiciliarios: todos los días (marcados con rojo).

Recolección nocturna:

Orgánicos: lunes, miércoles y viernes.Inorgánicos: martes, jueves y domingo.Patogénicos domiciliarios: todos los días (marcados con rojo).

¿Cómo clasificar los residuos?

Orgánicos: restos de alimentos crudos y cocidos (cáscaras, semillas, pan, yerba, café, hojas y flores).

Inorgánicos: plásticos, papeles, cartones, vidrios (aislados), telgopor, latas, tetrabrik, textiles.

Patogénicos domiciliarios: pañales, toallitas femeninas, tampones, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo. Deben marcarse con rojo, utilizando una cinta, etiqueta o cruz para su identificación.